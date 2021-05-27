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Александрова уступила Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Страсбурге

17:48
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила россиянку Екатерину Александрову (7:6 (7:4), 6:1) в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге (Франция).

Матч продолжался один час и 41 минуту. В полуфинале Крейчикова сыграет с победительницей пары Юлия Нимайер (Германия) — Аранча Рус (Голландия).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 7:6 (7:4), 6:1

Магда Линетт (Польша, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан, 4) — 6:3, 6:3

Юлия Нимайер (Германия, Q) — Шелби Роджерс (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Чжан Шуай (Китай, 6) — 6:2, 6:1

Юлия Нимайер (Германия, Q) — Шелби Роджерс (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)

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