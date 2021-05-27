Александрова уступила Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Страсбурге
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила россиянку Екатерину Александрову (7:6 (7:4), 6:1) в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге (Франция).
Матч продолжался один час и 41 минуту. В полуфинале Крейчикова сыграет с победительницей пары Юлия Нимайер (Германия) — Аранча Рус (Голландия).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 7:6 (7:4), 6:1
Магда Линетт (Польша, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан, 4) — 6:3, 6:3
Юлия Нимайер (Германия, Q) — Шелби Роджерс (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Чжан Шуай (Китай, 6) — 6:2, 6:1
Юлия Нимайер (Германия, Q) — Шелби Роджерс (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)
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