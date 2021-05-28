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Крейчикова обыграла Нимайер и вышла в финал турнира WTA в Страсбурге

21:03

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла немецкую спортсменку Юлию Нимайер (5:7, 6:3, 6:4) в турнире WTA в Страсбурге и вышла в финал.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Юлия Нимайер (Германия, Q) — 5:7, 6:3, 6:4

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