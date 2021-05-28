Крейчикова обыграла Нимайер и вышла в финал турнира WTA в Страсбурге
21:03
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла немецкую спортсменку Юлию Нимайер (5:7, 6:3, 6:4) в турнире WTA в Страсбурге и вышла в финал.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Юлия Нимайер (Германия, Q) — 5:7, 6:3, 6:4
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