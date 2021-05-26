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Панова и Вахачик проиграли в четвертьфинале турнира в Страсбурге

20:07
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Российская теннисистка Александра Панова и немка Юлия Вахачик не смогли выйти в полуфинал турнира WTA в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В 1/4 финала их победил дуэт Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США) — 6:3, 5:7, 11:9.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 1) — Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — 6:3, 5:7, 11:9

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