Панова и Вахачик проиграли в четвертьфинале турнира в Страсбурге
20:07
Российская теннисистка Александра Панова и немка Юлия Вахачик не смогли выйти в полуфинал турнира WTA в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В 1/4 финала их победил дуэт Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США) — 6:3, 5:7, 11:9.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 1) — Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — 6:3, 5:7, 11:9
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