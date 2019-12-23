Александрова поднялась сразу на 7 мест в рейтинге WTA, лучшая из россиянок — Павлюченкова — 31-я
Опубликована новая версия рейтинга WTA. Россиянка Екатерина Александрова поднялась в нем сразу на семь позиций после победы на турнире в Лиможе — с 43-го на 35-е место.
Лучшей из россиянок оказалась Анастасия Павлюченкова, cохранившая 31-е место, Вероника Кудерметова опустилась на одну позицию и стала 41-й.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло, лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти.
Рейтинг WTA от 23 декабря
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935...
31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
35 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...
41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
70 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
90 (90). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...
92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 707.