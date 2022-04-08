Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 64 минуты.
За место в полуфинале Александрова поборется с представительницей Польши Магдой Линетт.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 888 636 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 6:3, 6:1
Магда Линетт (Польша) — Кайя Канепи (Эстония) — 3:6, 6:3, 6:4
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