Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 64 минуты.

За место в полуфинале Александрова поборется с представительницей Польши Магдой Линетт.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 6:3, 6:1

Магда Линетт (Польша) — Кайя Канепи (Эстония) — 3:6, 6:3, 6:4