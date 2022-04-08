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Сегодня, 01:06

Рахимова вышла в третий круг турнира в Боготе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу во втором круге турнира в Боготе. В трех сетах она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя — 4:6, 6:3, 6:4.

Следующим соперником Рахимовой будет румынка Ирина Мария Бара.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
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