Рахимова вышла в третий круг турнира в Боготе
Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу во втором круге турнира в Боготе. В трех сетах она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя — 4:6, 6:3, 6:4.
Следующим соперником Рахимовой будет румынка Ирина Мария Бара.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Камилла Рахимова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — 4:6, 6:3, 6:4
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