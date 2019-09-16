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Александрова обыграла бельгийку Миннен и прошла во второй круг турнира в Сеуле

08:45
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Сеуле, она оказалась сильнее бельгийки Грит Миннен — 6:1, 6:4.

Ранее во второй круг турнира также отобралась ее соотечественница, обыграв немку Татьяну Марию — 7:5, 6:4.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/seoul/2019/

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