Александрова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Майами

Россиянка Екатерина Александрова в паре с Терезой Михаликовой из Словакии в 1/8 финала турнира в Майами уступили Чань Хао-Чин и Латише Чань из Тайваня.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6. На счету Александровой и Михаликовой 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинале турнира Хао-Чин и Чань встретятся с победительницами матча Анна Калинская/Кэти Макналли (Россия/США) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия).