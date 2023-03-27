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Сегодня, 05:02

Александрова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Екатерина Александрова в паре с Терезой Михаликовой из Словакии в 1/8 финала турнира в Майами уступили Чань Хао-Чин и Латише Чань из Тайваня.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6. На счету Александровой и Михаликовой 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинале турнира Хао-Чин и Чань встретятся с победительницами матча Анна Калинская/Кэти Макналли (Россия/США) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия).

Екатерина Александрова
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