Тарпищев рассказал, что не знает о желании Грачевой получить гражданство Франции

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что не знает о желании теннисистки Варвары Грачевой получить гражданство Франции.

«Пусть пишут, что хотят. Мне неизвестно об этом. В целом Грачева из плеяды наших молодых и талантливых теннисистов. Сейчас я провожу сбор с юными теннисистами в Турции — здесь у нас много таких», — цитирует Грачеву ТАСС.

Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года. 22-летняя Грачева занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее нет побед на турнирах под эгидой организации.