Александрова и Воскобоева вышли во второй круг турнира в Хертогенбосе в парном разряде

Россиянка Екатерина Александрова и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли во второй круг турнира в Хертогенбосе в парном разряде. Они обыграли дуэт Мона Бартель/Андреа Миту (Германия/Румыния) – 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

В следующем круге Александрова и Воскобоева сыграют с дуэтом Сюко Аояма (Япония)

/Александра Крунич (Сербия).

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) – Мона Бартель/Андреа Миту (Германия/Румыния) – 6:3, 7:5