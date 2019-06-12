Александрова и Воскобоева вышли во второй круг турнира в Хертогенбосе в парном разряде

Россиянка Екатерина Александрова и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли во второй круг турнира в Хертогенбосе в парном разряде. Они обыграли дуэт Мона Бартель/Андреа Миту (Германия/Румыния) – 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
В следующем круге Александрова и Воскобоева сыграют с дуэтом Сюко Аояма (Япония)
/Александра Крунич (Сербия).
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) – Мона Бартель/Андреа Миту (Германия/Румыния) – 6:3, 7:5
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