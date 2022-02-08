Александрова и Сизикова вышли во второй раунд парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова пробились во второй раунд турнира WTA в Санкт-Петербурге. Россиянки победили немецкую пару Вивиан Хайзен/Юлия Лохофф (6:1, 6:3). Следующими соперницами российского дуэта станут победители матча Эликсан Лешемия/Сабрина Сантамария (Франция/США) — Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Россия). Санкт-Петербург (Россия) Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy Призовой фонд 703 580 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Первый круг Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — Вивиан Хайзен/Юлия Лохофф (Германия) — 6:1, 6:3