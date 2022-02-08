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Сегодня, 21:54

Александрова и Сизикова вышли во второй раунд парного турнира в Санкт-Петербурге

Евгений Петров
Корреспондент

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова пробились во второй раунд турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Россиянки победили немецкую пару Вивиан Хайзен/Юлия Лохофф (6:1, 6:3).

Следующими соперницами российского дуэта станут победители матча Эликсан Лешемия/Сабрина Сантамария (Франция/США) — Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Россия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — Вивиан Хайзен/Юлия Лохофф (Германия) — 6:1, 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
Яна Сизикова
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