Юный теннисист найден мертвым в Подмосковье

16-летний теннисист был найден мертвым в загородном доме в Подмосковье, сообщает "МК". Коттедж был арендован профессиональной спортсменкой для проведения вечеринки.

Молодого человека пригласили на праздник его товарищи по клубу. Спустя сутки они не смогли разбудить юношу. На месте происшествия было найдено множество пустых бутылок из-под алкоголя.

Молодые люди отрицают, что употребляли какие-либо запрещенные вещества. Отмечается, что у юноши не было проблем со здоровьем, а также вредных привычек.

На теле подростка не было обнаружено следов насилия. В качестве предварительной причины смерти называется отравление.