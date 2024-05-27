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Сегодня, 13:22

Потапова обыграла Рахимову и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Камилу Рахимову в первом круге Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. Потапова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнт из девяти. На счету Рахимовой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем туре Потапова сыграет с Викторией Голубич (Швейцария).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины
Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
Камилла Рахимова
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