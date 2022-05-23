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Сегодня, 00:15

Павлюченкова о решении ATP и WTA по Уимблдону: «Это нормальная реакция»

Павлюченкова назвала нормальной реакцией решение ATP и WTA по очкам на Уимблдоне
Тимур Ганеев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова заявила, что не была удивлена решением ATP и WTA сделать Уимблдон выставочным турниром (не будут начислять рейтинговые очки) из-за нежелания допускать на него российских и белорусских теннисистов.

«Наверное, это нормальная реакция, — сказала «СЭ» Анастасия Павлюченкова. — WTA и ATP первые кто сделал заявление в поддержку игроков. Билли Джин Кинг также написала, что с 70-х годов борется за права теннисистов. На турниры игроки попадают исключительно по рейтингу, и не важно какую страну они представляют. Не очень приятно, что мы в этом замешаны. Мы всего лишь хотим играть в теннис. У меня есть ракетка, я хочу выйти на корт и завоевать свое место под солнцем благодаря своим наработанным навыкам. Это все что я хожу делать. Это все что я несу в этот мир. Поэтому в это тяжелый момент поддержка очень важна».

Турнир «Большого шлема» в Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.

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