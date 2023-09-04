Бывшая теннисистка Мыскина станет президентом «Лады»
Как стало известно «СЭ», известная в прошлом теннисистка Анастасия Мыскина станет президентом «Лады».
На протяжении последних лет Мыскина входит в наблюдательный совет клуба.
Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004, бывшая вторая ракетка мира Мыскина завершила карьеру в 2007 году.
«Лада» вернулась в КХЛ впервые с 2018 года. Тольяттинский клуб начал ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ с двух поражений в двух матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|4 : 5 ОТ
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|0 : 3
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|0 : 7
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|3 : 0
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|6 : 4
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|3 : 1
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|5 : 3
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