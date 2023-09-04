Бывшая теннисистка Мыскина станет президентом «Лады»

Как стало известно «СЭ», известная в прошлом теннисистка Анастасия Мыскина станет президентом «Лады».

На протяжении последних лет Мыскина входит в наблюдательный совет клуба.

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004, бывшая вторая ракетка мира Мыскина завершила карьеру в 2007 году.

«Лада» вернулась в КХЛ впервые с 2018 года. Тольяттинский клуб начал ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ с двух поражений в двух матчах.