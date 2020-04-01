Тарпищев не уверен, что сезон возобновится

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне. Он не возобновится раньше 7 июня.

— Несколько недель назад они собирались проводить Уимблдон в любом случае. — цитирует ТАСС Тарпищева. — Но ситуация в мире развивается так, что есть вероятность, что весь теннисный сезон будет отменен. Новости поступают стремительно, и остается только следить, как будут развиваться события. Реально предсказать что-то сейчас очень сложно.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 877 422 человек, умерших — 43 537, выздоровевших — 185 241.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.