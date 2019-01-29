Шарапова провела автограф-сессию в преддверии матча с Касаткиной

Мария Шарапова провела автограф-сессию в Санкт-Петербурге. Накануне она вышла во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy, обыграв Дарью Гаврилову (6:0, 6:4) и теперь встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Автограф-сессия на стенде одного из спонсоров теннисистки, который также является партнером турнира, была запланирована на 14:30, но еще за 15 минут до начала мероприятия выстроилась очередь более чем из 100 человек. Едва теннисистка появилась на стенде, вокруг нее выстроилось несколько десятков желающих просто сфотографировать ее. А оставить автограф всем желающим Мария не смогла и покинула холл в сопровождении охранников. (Мария Никулашкина)