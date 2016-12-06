Серена Уильямс и Федерер не сыграют в премьер-лиге

Американка Серена Уильямс и швейцарец Роджер Федерер не примут участия в матчах международной теннисной премьер-лиги (IPTL) в этом году, сообщает пресс-служба турнира. Причиной такого решения стала неблагоприятная финансовая ситуация в Индии, где проводится турнир.

Напомним, что IPTL проводится третий сезон. Теннисисты играют в командах. Матчи состоят из пяти сетов, у каждого свой формат: мужской и женский сеты, парный мужской сет, микст и встреча легенд.