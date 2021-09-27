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«В следующем году сыграем в паре?» Надаль обратился к Федереру после победы сборной Европы в Кубке Лейвера

09:46
Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram
Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил сборную Европы с победой в Кубке Лейвера. Команда обыграла сборную мира со счетом 14:1 и гарантировала себе трофей.

«Отличная работа», — написал Надаль в сторис Instagram.

Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram
Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram

Также испанец обратился к швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. Он является основателем турнира.

«В следующем году сыграем в паре?»

Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram
Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram

За Европу выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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