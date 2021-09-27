«В следующем году сыграем в паре?» Надаль обратился к Федереру после победы сборной Европы в Кубке Лейвера
09:46
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил сборную Европы с победой в Кубке Лейвера. Команда обыграла сборную мира со счетом 14:1 и гарантировала себе трофей.
«Отличная работа», — написал Надаль в сторис Instagram.
Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram
Также испанец обратился к швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. Он является основателем турнира.
«В следующем году сыграем в паре?»
Сторис Рафаэля Надаля. Фото Instagram
За Европу выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд.
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