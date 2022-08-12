Тарпищев: «Теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсменов выше политики»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсменов выше политики.

«Сейчас у многих на слуху попытки исключить Россию из международного спортивного движения, теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсменов выше политической пропаганды, — цитирует Тарпищева ТАСС. — У нас есть возможность сконцентрировать подготовку наших спортсменов на территории России, именно об этом говорил Владимир Владимирович Путин и дал соответствующее поручение».

В начале марта Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. 14 марта организация подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года.

WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.