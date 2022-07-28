Ольга Бузова начала профессионально заниматься теннисом

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала новый пост в соцсетях. Девушка показала подписчикам видео, на котором она играет в теннис.

«Да! Я люблю большой теннис. После Африки начала заниматься профессионально. Это моя вторая тренировка с тренером. Мам, может надо было в большой спорт идти?» — написала Бузова.

«Зачем так орать на каждый удар?» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

Певица принимала участие в шоу «Ледниковый период», где выступала с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

Бузова также является ведущей реалити-шоу канала ТНТ «Звезды в Африке».