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Сегодня, 17:56

Ольга Бузова начала профессионально заниматься теннисом

Читать «СЭ» в
Ольга Бузова.
Фото Соцсети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала новый пост в соцсетях. Девушка показала подписчикам видео, на котором она играет в теннис.

«Да! Я люблю большой теннис. После Африки начала заниматься профессионально. Это моя вторая тренировка с тренером. Мам, может надо было в большой спорт идти?» — написала Бузова.

«Зачем так орать на каждый удар?» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

Певица принимала участие в шоу «Ледниковый период», где выступала с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

Бузова также является ведущей реалити-шоу канала ТНТ «Звезды в Африке».

Теннис
Ольга Бузова
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