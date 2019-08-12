Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA, Касаткина - 41-я

Опубликована новая версия рейтинга WTA. На первое место поднялась японка Наоми Осака.

На вторую строчку опустилась австралийка Эшли Барти, Каролина Плишкова из Чехии сохранила за собой третье место. Лучшая из россиянок – Дарья Касаткина – поеряла одну позицию и занимает 41-ю строку.

Рейтинг WTA

12 августа

1 (2). Наоми Осака (Япония) – 6417 очков;

2 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6256;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6185;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5223;

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5120;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4780;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4577;

8 (10). Серена Уильямс (США) – 3995;

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565;

10 (8). Слоан Стивенс (США) – 3189…

41 (40). Дарья Касаткина (Россия) – 1325...

43 (48). Екатерина Александрова (Россия) – 1243…

45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…

57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) – 986…

59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969…

76 (75). Анастасия Потапова (Россия) – 817…

84 (84). Вера Звонарева (Россия) – 700…

93 (93). Анна Блинкова (Россия) – 664...

96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) – 638…

97 (81). Мария Шарапова (Россия) – 636.