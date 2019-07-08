Николай Давыденко – об Андрее Ещенко: "После истории с лайками написал ему: "Ты вообще тренируешься?"

Экс-третья ракетка мира, победитель 21 турнира ATP Николай Давыденко рассказал о том, что следит за защитником "Спартака" Андреем Ещенко​.

Давыденко объявил о завершении карьеры в 2014 году. 38-летний россиянин выиграл более 480 матчей на турнирах ATP, уступая по этому показателю среди соотечественников только Евгению Кафельникову (609).

– Вы не такой большой фанат футбола, как Кафельников?

– Как-то сыграл в теннис с Андреем Ещенко. С тех пор даже переписываемся с ним иногда. Подарили мне спартаковские мяч и майку с фамилией Давыденко, но фанатом "Спартака" не стал.

– Даже не тянуло?

– Нет, думал болеть индивидуально за футболиста. Недавно Ещенко из-за истории с тренером, Instagram и лайками отстранили от тренировок вместе с Глушаковым. Я сразу ему пишу: "Ты вообще тренируешься? У тебя все в порядке, ты вообще еще в "Спартаке"? Ответил, что все нормально. Как только вижу его фамилию в прессе, сразу интересуюсь, – сказал Давыденко.

Полное интервью с Давыденко читайте – здесь