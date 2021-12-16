Надаль рассказал о подготовке к новому сезону

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей готовности к новому теннисному сезону.

«По опыту знаю, что все может быстро измениться. То, что на данный момент кажется невозможным или почти невозможным, через месяц может измениться. Я сейчас хочу просто подготовиться. Если есть малейшие шансы, что я буду здоров и смогу сыграть турнир перед Australian Open, нужно провести там 20 дней до «Большого шлема» и хорошо потренироваться. Надеюсь поехать в Австралию и быть достаточно здоровым, чтобы хорошо чувствовать себя на турнире», — цитирует Надаля журналист Рим Абулил.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января.