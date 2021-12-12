Тарпищев отреагировал на негативные слова американской теннисистки о России
13:00
Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на слова американской теннисистки Крис Эверт, которая призвала запретить проводить Олимпийские игры в России и Китае.
«Никак не отношусь к таким высказываниям. Почему мы должны на это реагировать? Зачем нам уходить в бульварную хронику? Мало ли, кто что сказал. Это их личное дело. Нам лезть в эту политику не нужно. Такие высказывания смешны. Для нас недостойно опускаться на этот уровень», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось, что 18-кратная победительница «Большого шлема» Крис Эверт написала о том, что ее передергивало, когда в России проводилась Олимпиада.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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