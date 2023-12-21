Мировая лига по теннису: составы команд и где играет Медведев и Андреева

Мировая лига по теннису пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 24 декабря

2-й розыгрыш Мировой лиги по теннису проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В течение шести дней будут соревноваться лучшие теннисисты у мужчин и женщин, которых разделят на четыре команды. Среди участников — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Арина Соболенко, Ига Швентек, Каспер Рууд и другие лидеры ATP и WTA.

Составы команд:

«Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, София Кенин, Мирра Андреева

«Ястребы» (Hawks): Хуберт Хуркач, Ига Швентек, Каспер Рууд, Каролин Гарсия

«Соколы» (Falcons): Сумит Нагал, Тэйлор Фритц, Лейла Фернандес, Елена Рыбакина

«Коршуны» (Kites): Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко, Паула Бадоса

Подробнее о турнире и составе участников читайте на нашем сайте.