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Сегодня, 11:00

Мировая лига по теннису: составы команд и где играет Медведев и Андреева

Мировая лига по теннису пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

2-й розыгрыш Мировой лиги по теннису проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В течение шести дней будут соревноваться лучшие теннисисты у мужчин и женщин, которых разделят на четыре команды. Среди участников — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Арина Соболенко, Ига Швентек, Каспер Рууд и другие лидеры ATP и WTA.

Составы команд:

«Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, София Кенин, Мирра Андреева

«Ястребы» (Hawks): Хуберт Хуркач, Ига Швентек, Каспер Рууд, Каролин Гарсия

«Соколы» (Falcons): Сумит Нагал, Тэйлор Фритц, Лейла Фернандес, Елена Рыбакина

«Коршуны» (Kites): Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко, Паула Бадоса

Подробнее о турнире и составе участников читайте на нашем сайте.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
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