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Тарпищев — о финале Рублева в выставочном турнире: «На эти победы не стоит обращать внимания»

10:42
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева в финальном матче выставочного турнира в Абу-Даби против британца Энди Маррея (6:4, 7:6).

«На эти победы не стоит обращать внимания. Идет подготовительный период, тренировочная работа. Если он играет и выигрывает, это еще не хорошо и не плохо. Андрей не должен быть все время в форме. Потом будет сложнее. Отпуск у них пропал, подготовительного периода не было из-за того, что теннисный календарь противоречит методике спортивной тренировки. Люди сейчас тренируются и играют на фоне больших нагрузок. Поэтому они не должны играть хорошо. Сейчас работа идет на перспективу», — сказал Тарпищев «СЭ».

Российский теннисист Андрей Рублев стал чемпионом выставочного турнира в Абу-Даби. В решающем матче он победил британца Энди Маррея (6:4, 7:6).

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