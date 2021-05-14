Олег Малых, отец 18-летней теннисистки Елены Малых, рассказал «СЭ» о том, поступали ли ему звонки из теннисной школы дочери после новостей об избиении со стороны тренера Марины Марьенко.

Ранее Малых обвинила в избиении своего тренера Марину Марьенко. 55-летняя женщина — заслуженный тренер России и мать Андрея Рублева.

— После этой ситуации вам еще из школы не звонили? Не прилетало?

— Звонили. Будет в школе встреча с директором в понедельник и будем разбираться во всей этой ситуации. Конечно, такое отношение в целом удивляет... Любой человек, тренер, преподаватель и просто человек на улице — не может делать такое. Она может таким же образом прийти и к какой-нибудь другой девочке, которая там что-то не будет исполнять.

Кстати, на том корте были и другие тренеры, да и вообще там было много людей. Конечно, это безобразие! Она ее и ударила, и оскорбила, и забрала вещи. Если ничего не делать, то она может следующей девочке проломить голову, как мне кажется. Я хочу этот вопрос поднять перед спортшколой.

— Вы сказали, что тренеры произвольно назначают сумму, которую ты должен приносить в месяц. Вам лично говорили, что если не заплатите, то можете не приходить?

— Конечно. Если там не платят, то потом просто выгоняют. Все родители это знают, но никто ничего не расскажет. «Спартак» — достаточно известная теннисная школа, в которую трудно попасть. Школа государственная, но деньги берут.

(Данил Алешин)