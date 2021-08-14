Даниил Медведев сыграет на Кубке Лэйвера

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые выступит на Кубке Лэйвера. Он станет частью команды Европы, сообщает журналист Хосе Моргадо.

Daniil Medvedev joins Zverev, Berrettini, Federer, Shapovalov, Schwartzman and Auger Aliassime at the @LaverCup — Jos? Morgado (@josemorgado) August 14, 2021

Ранее стало известно, что за Европу сыграют Роджер Федерер, Александр Зверев, Доминик Тим и Маттео Берреттини. Еще одного члена команды назовут позднее.

Три из шести мест в сборной мира займут Денис Шаповалов, Феликс-Оже-Альяссим и Диего Шварцман.

Напомним, Кубок Лэйвера пройдет с 24 по 26 сентября в Бостоне.