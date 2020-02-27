Чесноков возмущен, что сестрам Уильямс разрешают принимать амфетамин, а Шарапову убирают за мельдоний

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил возмущение в связи с действиями Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) в отношении россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс.

26 февраля 32-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры. Экс-первая ракетка мира написала эссе, в котором попрощалась с теннисом.

«В СМИ всплывают документы, согласно которым сестрам Серене и Винус Уильямс дают во время соревнований принимать амфетамин, — приводит слова Чеснокова «Известия». — Что вызывает большие вопросы в сторону ВАДА. Не объясняя, почему уважаемым американским теннисисткам это можно. Для меня это странно. Получается, американцам разрешают принимать разные препараты, а русских вынуждают это делать из-под стола. Вы представляете, что такое для теннисиста подобного уровня не играть из-за дисквалификации год и три месяца? Это же кошмар. Вы посмотрите, что эта организация говорит про мельдоний: это не допинг, а запрещенный препарат. Зачем тогда ограничивать его употребление спортсменами?»

В 2016-м Шарапова на пресс-конференции выступила с заявлением, в котором объявила о применении мельдония. Срок дисквалификации спортсменки составил 15 месяцев.