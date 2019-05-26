Федерер обыграл Сонего в первом круге турнира Roland Garros

Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего (6:2, 6:4, 6:4) в матче первого круга турнира "Большого шлема" Roland Garros. Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты.

Федерер сыграет во втором круге турнира с немецким теннисистом Оскаром Отте.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:2, 6:4, 6:4