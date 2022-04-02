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Сегодня, 16:34

Экс-врач «Спартака» высказался о травме теннисиста Даниила Медведева

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму российского теннисиста Даниила Медведева.

«Видимо, Даниилу непросто дается первое место. Эта операция носит не такой простой характер, поэтому я не берусь давать прогнозы, когда Даниил вернется. Форма к Даниилу вернется, конечно. У нас люди и с остановкой сердца возвращались. Вспомните недавнюю историю с Эриксеном. Пройдет срок восстановления и Даниил обязательно вернется. Насколько было опасно играть с грыжей? Опасно только ущемление. Вот в таком случае будет очень плохо. Скорее всего, он консультировался в это время с врачами», — сказал Васильков «СЭ».

Российский теннисист Даниил Медведев решил сделать операцию из-за проблем с грыжей. Предварительные сроки восстановления от одного до двух месяцев.

ФК Спартак (Москва)
Даниил Медведев
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