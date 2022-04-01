Теннисистка Демина дисквалифицирована на три года за употребление мельдония

Российская теннисистка Демина дисквалифицирована на три года за допинг

Российская теннисистка Елизавета Демина дисквалифицирована на три года за употребление мельдония, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Напомним, что 21 января 2022 года 20-летняя россиянка была временно отстранена от участия в соревнованиях из-за положительной допинг-пробы.

В пробе теннисистки, которую она сдала 23 ноября 2021-го на турнире в Казани, обнаружили мельдоний, вещество, которое входит в запрещенную категорию S4 списка ВАДА.

Отстранение Деминой будет отсчитываться с 21 января 2022-го до 25 января 2025 года.