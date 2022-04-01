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Допинг

Сегодня, 21:50

Теннисистка Демина дисквалифицирована на три года за употребление мельдония

Российская теннисистка Демина дисквалифицирована на три года за допинг
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская теннисистка Елизавета Демина дисквалифицирована на три года за употребление мельдония, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Напомним, что 21 января 2022 года 20-летняя россиянка была временно отстранена от участия в соревнованиях из-за положительной допинг-пробы.

В пробе теннисистки, которую она сдала 23 ноября 2021-го на турнире в Казани, обнаружили мельдоний, вещество, которое входит в запрещенную категорию S4 списка ВАДА.

Отстранение Деминой будет отсчитываться с 21 января 2022-го до 25 января 2025 года.

Источник: https://www.itftennis.com/en/players/elizaveta-demina/800430424/rus/wt/s/overview/
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