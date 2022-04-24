Касаткина рассказала об отношении к россиянкам на фоне событий в мире

Касаткина ответила на вопрос об отношении к российским теннисистам на фоне ситуации в мире

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, изменилось ли отношение к россиянам в туре из-за ситуации в мире.

«Если честно, нет. В туре все нормально, кажется, ничего не изменилось. Вообще, трудно отвечать на этот вопрос, но мы в безопасном месте благодаря нашим организациям», — приводит слова Касаткиной Sportschau.

Российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах под эгидой ATP, WTA, ITF в нейтральном статусе.

На этой неделе Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила россиян и белорусов от участия в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой. Против этого решения выступили ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), а также первая ракетка мира Новак Джокович.