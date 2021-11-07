Журова отреагировала на победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре «СЭ» поделилась впечатлениями после победы сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг.

«Теннис — это такой вид спорта, победы в котором популяризируют его. Ему тяжелее, чем другим, потому что участие во многих турнирах оплачивается за свой счет, во многом это вложение родителей. При этом на всех соревнованиях спортсмены представляют Россию. Статус лучшей женской команды проявился еще на Олимпиаде. Чувствовалось, что наши теннисисты, несмотря ни на что, были лучшими. Победа на таком крупном турнире увеличивает интерес со стороны родителей. Они начинают верить в то, что и их дети смогут завоевать столь высокие позиции в теннисе», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии.