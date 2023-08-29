Жабер вышла во второй круг US Open

Туниска Онс Жабер обыграла колумбийку Марию-Камилу Осорио Серрано в первом круге US Open — 7:5, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 58 минут.

Во втором круге турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 5-я ракетка мира встретится с чешкой Линдой Носковой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, 5) — Камила Осорио (Колумбия) — 7:5, 7:6 (7:4)

Мария Боузкова (Чехия, 31) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 7:5, 6:4

Линда Носкова (Чехия) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:2, 6:1

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