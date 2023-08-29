Жабер вышла во второй круг US Open
Туниска Онс Жабер обыграла колумбийку Марию-Камилу Осорио Серрано в первом круге US Open — 7:5, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 58 минут.
Во втором круге турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 5-я ракетка мира встретится с чешкой Линдой Носковой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Онс Жабер (Тунис, 5) — Камила Осорио (Колумбия) — 7:5, 7:6 (7:4)
Мария Боузкова (Чехия, 31) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 7:5, 6:4
Линда Носкова (Чехия) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:2, 6:1
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