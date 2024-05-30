Определился соперник Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос»

Чешский теннисист Томаш Махач обыграл аргентинца Мариано Навоне во втором круге Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1.

Встреча между спортсменами продолжалась 2 часа и 9 минут.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Махач сыграет против россиянина Даниила Медведева. Спортсмены один раз встречались друг с другом — на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году. Тогда сильнее оказался российский спортсмен.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Томаш Махач (Чехия) — Мариано Навоне (Аргентина, 31) — 6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1