Самсонова вышла во второй круг US Open
Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Клер Лью в первом круге US Open — 7:6 (7:3), 6:3. Матч длился 1 час 39 минут.
Самсонова сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Лью — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованных брейк-пойнт из 1.
Во втором круге 15-я ракетка мира встретится с немкой Тамарой Корпач.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Клер Лю (США) — 7:6 (7:3), 6:3
Тамара Корпач (Германия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2
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