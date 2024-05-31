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Сегодня, 01:04

Рууд сыграет с Этчеверри в третьем круге «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира «Ролан Гаррос». В пяти сетах он переиграл испанца Алехандро Давидовича Фокину — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 4:6, 6:3.

Следующим соперником норвежца будет аргентинец Томас Мартин Этчеверри, который прошел француза Артура Риндеркнеха.

Также победу во втором круге одержал Танаси Коккинакис из Австралии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Риндеркнех (Франция) — 3:6, 6:7 (8:10), 6:1, 5:0 отказ 2-го игрока

Танаси Коккинакис (Австралия) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — 1:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 4:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Ролан Гаррос
Каспер Рууд
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