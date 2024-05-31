Калинская проиграла Андрееску во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла во втором круге турнира «Ролан Гаррос». В трех сетах она проиграла Бьянке Андрееску из Канады — 6:1, 5:7, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 25-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 12).

Следующей соперницей Андрееску будет итальянка Ясмин Паолини.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада) — Анна Калинская (Россия, 23) — 1:6, 7:5, 6:3

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Хэйли Баптист (США, LL) — 6:4, 7:6 (8:6)