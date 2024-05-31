Хачанов проиграл Ковалику во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира «Ролан Гаррос». В пяти сетах он проиграл словаку Йозефу Ковалику — 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.

Матч продолжался 3 часа 31 минуту. 28-летний россиянин 11 раз подал навыле, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

Следующим соперником Ковалика будет датчанин Хольгер Руне.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Карен Хачанов (Россия, 18) — 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4