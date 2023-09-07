В ФТР объяснили, почему Рублев проиграл Медведеву в четвертьфинале US Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в четвертьфинале US Open (6:4, 6:3, 6:4).

«Сегодня были очень сложные условия: жара за 35 градусов, очень душно и влажно. При такой погоде очень тяжело играть. Матч был непростым для обоих. Однако Даниил смог лучше это выдержать и приспособиться. Он играл в принципе в свою игру, а для Андрея — это матч большого количества упущенных возможностей: он вел с брейками в каждом сете. Можно ли считать психологию наибольшей проблемой Рублева, когда он играет против Медведева? Ребята играют друг против друга с самого детства. Сейчас Даниил оказался сильнее. Но это глубокий вопрос, не тот, который надо на ходу обсуждать и делать какие-то выводы. Даня в полуфинале US Open!» — сказал Селиваненко «СЭ».

Андрей Рублев вылетел в четвертьфинале US Open в четвертый раз за карьеру — это его лучшее достижение на турнире.

В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12).