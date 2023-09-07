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Рублев 9-й раз в карьере проиграл в 1/4 финала турниров «Большого шлема»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев 9-й раз в карьере не смог преодолеть стадию 1/4 финала турнира «Большого шлема». В среду, 6 сентября, он проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву на US Open.

Это явяляется антирекордом Открытой эры в истории тенниса.

Рублев дважды проигрывал в четвертьфиналах Australian Open (2021, 2023) и Roland Garros (2020, 2022), один раз — на Уимблдоне (2023), а также четырежды на US Open (2017, 2020, 2022, 2023).

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