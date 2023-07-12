Селиваненко: «Уверен, что это не последняя встреча Рублева и Джоковича на поздних стадиях «Шлемов»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от серба Новака Джоковича в 1/4 финала Уимблдона.

«Андрей показывал классный, стабильный теннис, но чтобы обыграть Джоковича, надо сделать что-то невероятное. На Уимблдоне у Рублева это не получилось, но я уверен, что это не последняя их встреча на поздних стадиях «Шлемов». Шансы еще будут», — цитируют «Известия» Селиваненко.

25-летний россиянин восьмой раз в своей карьере не смог преодолеть стадию 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». Ранее Рублев дважды проигрывал в 1/4 финала Australian Open (2021, 2023), дважды — на «Ролан Гаррос» (2020, 2022), трижды — на US Open (2017, 2020 и 2022).