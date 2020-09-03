Плишкова и Ястремская не смогли выйти в третий круг US Open

Чешка Каролина Плишкова проиграла француженке Каролине Гарсия во втором круге US Open. В других матчах украинка Марта Костюк выиграла у Анастасии Севастовой из Латвии, американка Мэдисон Бренгл одолела украинку Даяну Ястремскую, японка Наоми Осака оказалась сильнее итальянка Камилы Джорджи.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Энн Ли (США) — Элисон Риске (США, 13) — 6:0, 6:3

Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 7:5, 6:1

Каролин Гарсия (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 1) — 6:1, 7:6 (7:2)

Марта Костюк (Украина) — Анастасия Севастова (Латвия, 31) — 6:3, 7:6 (7:5)

Наоми Осака (Япония) — Камила Джорджи (Италия) — 6:1, 6:2

Мэдисон Бренгл (США) — Даяна Ястремская (Украина) ?- 6:2, 6:3