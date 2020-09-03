Плишкова и Ястремская не смогли выйти в третий круг US Open
Чешка Каролина Плишкова проиграла француженке Каролине Гарсия во втором круге US Open. В других матчах украинка Марта Костюк выиграла у Анастасии Севастовой из Латвии, американка Мэдисон Бренгл одолела украинку Даяну Ястремскую, японка Наоми Осака оказалась сильнее итальянка Камилы Джорджи.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Энн Ли (США) — Элисон Риске (США, 13) — 6:0, 6:3
Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 7:5, 6:1
Каролин Гарсия (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 1) — 6:1, 7:6 (7:2)
Марта Костюк (Украина) — Анастасия Севастова (Латвия, 31) — 6:3, 7:6 (7:5)
Наоми Осака (Япония) — Камила Джорджи (Италия) — 6:1, 6:2
Мэдисон Бренгл (США) — Даяна Ястремская (Украина) ?- 6:2, 6:3