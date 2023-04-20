Джокович: «С удовольствием тренировал бы Кирьоса. Со мной он бы выиграл пять «Шлемов»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что мог бы привести австралийца Ника Кирьоса к победам на «Больших шлемах».

«С удовольствием тренировал бы Кириоса. Со мной он бы выиграл пять «Шлемов», но это было бы недешево», — приводит слова Джоковича журналистка Елена Медич.

Кирьос с 2014 года играет без личного тренера. На данный момент он восстанавливается после операции, которая была проведена в январе. Из-за нее он не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии.