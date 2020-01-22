Новак Джокович: «Нужно отдать должное Ито за борьбу»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после матча с японцем Тацумой Ито (6:1, 6:4, 6:2).

— Я считаю, что он впечатлил, хочу отдать ему должное за борьбу, — сказал серб в эфире телеканала Eurosrport 1. — Второй сет был равным. Сегодня были сложные условия, очень ветрено. Сложно было предсказать, куда полетит мяч. Ито не ошибался во второй партии, но я смог найти свой путь к победе. Думаю, мне в этом помогла подача. При такой погоде нужно сохранять концентрацию, находить баланс. Такой ветер может быстро вывести тебя из комфортной позиции. Мне нужно было играть разнообразно, играть кручеными, резаными ударами, использовать весь свой арсенал.

В следующем раунде серб сыграет с другим японцем Йошихито Нишиокой.