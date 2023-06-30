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Сегодня, 12:15

Соболенко в четвертьфинале Уимблдона может встретиться с Саккари, Свентек — с Гауфф

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба Уимблдона представила возможные четвертьфинальные пары женского одиночного турнира.

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) в 1/4 финала может встретиться с Коко Гауфф (США), Джессика Пегула (США) — с Каролин Гарсия (Франция), Елена Рыбакина (Казахстан) — с Онс Жабер (Тунис), а Арина Соболенко (Белоруссия) — с Марией Саккари (Греция).

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Действующей победительницей является Елена Рыбакина, обыгравшая в финале Онс Жабер.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Уимблдон
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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