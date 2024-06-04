Кафельников: «Все россияне сыграли ниже своих возможностей на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о выступлении российских теннисистов на «Ролан Гаррос».

«Результат россиян на «Ролан Гаррос» — печалька. Никто не прошел во вторую неделю, что тут еще добавить. Все сыграли ниже своих возможностей, причем намного», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Последним из россиян в мужской сетке выбыл Даниил Медведев, который проиграл в четвертом круге австралийцу Алексу Де Минауру — 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.