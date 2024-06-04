Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:27

Джокович: «Я начал чувствовать боль во втором сете матча с Черундоло. Это мешало мне играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В четвертом круге он за 4 часа 39 минут обыграл аргентинца Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3)

«Еще раз большое, большое, большое спасибо болельщикам, потому что, как и в прошлом матче, победа — это ваша победа. Я начал чувствовать боль [во втором сете], попросил физиотерапевта и медицинский тайм-аут и попытался справиться с ней. Это определенно мешало мне играть. В течение двух сетов, двух с половиной, я не хотел оставаться в розыгрышах слишком долго. Каждый раз, когда он делал неожиданные удары или менял направление, мне было не до беготни. В какой-то момент я, честно говоря, не знал, стоит ли мне продолжать», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» первая ракетка мира сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
0
Читайте также
Любовь Аксенова снялась в сериале «Преступление и наказание»
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
«Зенит» перекупает лидера «Спартака», Джикии нашли клуб в Москве, в ЦСКА зреет кадровая революция. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 июня
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович обошел Федерера по количеству побед в турнирах «Большого шлема»
Медведев — мимо четвертьфинала «Ролан Гаррос». Серия без титулов продолжается
Медведев проиграл де Минауру и не сумел выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Медведев — о матче с Де Минауром: «У нас было много хороших игр»
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 1 июня: Медведев победил Махача, Джокович обыграл Музетти
Музетти признался, что хочет помочь Синнеру сместить Джоковича с первой строчки мирового рейтинга
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»
Янчук: «Думал, что Медведев переиграет Де Минаура»
Кафельников: «Все россияне сыграли ниже своих возможностей на «Ролан Гаррос»
Медведев в четырех сетах проиграл де Минауру, Мирра Андреева победила Грачеву. Девятый день «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, результаты 3 июня: Де Минаур обыграл Медведева, Андреева победила Грачеву
Зверев в пяти сетах обыграл Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости