Джокович: «Я начал чувствовать боль во втором сете матча с Черундоло. Это мешало мне играть»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В четвертом круге он за 4 часа 39 минут обыграл аргентинца Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3)

«Еще раз большое, большое, большое спасибо болельщикам, потому что, как и в прошлом матче, победа — это ваша победа. Я начал чувствовать боль [во втором сете], попросил физиотерапевта и медицинский тайм-аут и попытался справиться с ней. Это определенно мешало мне играть. В течение двух сетов, двух с половиной, я не хотел оставаться в розыгрышах слишком долго. Каждый раз, когда он делал неожиданные удары или менял направление, мне было не до беготни. В какой-то момент я, честно говоря, не знал, стоит ли мне продолжать», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» первая ракетка мира сыграет с норвежцем Каспером Руудом.